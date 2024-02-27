Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; при этом объявленные в последние дни новые антироссийские санкции особого влияния на рынок внутреннего госдолга не окажут, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных. В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Эксперты Goldman Sachs изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания американского ЦБ. Goldman теперь ожидает, что ставка будет уменьшена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение на 25 базисных пунктов ожидается в июне.

Данные министерства торговли США, обнародованные в понедельник, показали менее значительный, чем ожидалось, рост продаж новостроек в стране в прошлом месяце. Продажи новых домов в Штатах в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек, а не 664 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник меняются без единой динамики. Потребительские цены в Японии в январе выросли на 2,2% в годовом выражении, что является минимальным подъемом с марта 2022 года. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились на 2%. В результате инфляция опустилась до целевого уровня Банка Японии в 2% после того, как на протяжении 21 месяца подряд она превышала его. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения этого показателя на 1,8%. Японский индекс Nikkei 225 на новости об ослаблении инфляции достиг исторического максимума, однако затем скорректировался вниз и закрылся в итоге вблизи уровня закрытия предыдущих торгов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК вырос на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК снизился на 0,8%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться утром во вторник, завершив в плюсе торги днем ранее. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,67 за баррель, что на 14 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на 1,1%, до $82,53 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 15 центов и составили $77,73 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 1,4% - до $77,58 за баррель.

"Мировой рынок нефти столкнулся со значительной неопределенностью в плане баланса спроса и предложения, - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Эта неопределенность стала одной из причин, почему нефть торгуется в относительно узком диапазоне". Как ожидается, рост глобального спроса на нефть в этом году будет довольно умеренным из-за слабого подъема мировой экономики и увеличения продаж электромобилей в Китае, отметил эксперт. Тем временем повышение предложения в этом году также замедлится по сравнению с прошлым, полагает Международное энергетическое агентство.

Иннес полагает, что цены на нефть будут колебаться вокруг текущих уровней до конца года, но отметил наличие понижательных рисков, в том числе связанных с темпами роста глобального ВВП и объемами добычи сланцевой нефти в США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 февраля снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,566 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,984 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,05% и составил 105,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за четыре дня (23-26 февраля) прибавил 0,14%, поднявшись до 886,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РСХБ БО-09" (+0,6%), "Почта России БО-002P-01" (+0,45%) и "АФК Система-1Р-10" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,19%), "МТС-001P-20" (-0,18%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций 9-й серии на уровне 17,15% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России + спред 1,15% годовых. Компания 26 февраля провела сбор заявок на облигации. Объем займа пока не раскрывается. По выпуску предусмотрено поручительство от ДОМ.РФ. Техразмещение запланировано на 28 февраля.

АО "Росгеология" установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 18,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск на 6 млрд рублей в декабре 2023 года. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,5% годовых.

Банк "Ренессанс кредит" выкупил по оферте 3 млн 722,627 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 93,07% займа. Пятилетний выпуск облигаций на 4 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 8,15% годовых до оферты с исполнением 26 февраля 2024 года. Ставки 7-10-го купонов банк также установил на уровне 8,15% годовых.