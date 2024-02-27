Brent торгуется у $82,5 за баррель

Фондовые индексы США завершили сессию понедельника в минусе. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики во вторник. Нефть стабильна во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Эксперты Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания американского ЦБ. Goldman теперь ожидает, что ставка будет уменьшена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) ожидается в июне.

Данные министерства торговли США, обнародованные в понедельник, показали менее значительный, чем ожидалось, рост продаж новостроек в стране в прошлом месяце.

Продажи новых домов в Штатах в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек, а не 664 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

"Мы воодушевлены подъемом фондового рынка в начале этого года, который в значительной мере обусловлен более сильными, чем ожидалось, корпоративными отчетами, а также ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, - отмечает главный инвестиционный директор Landsberg Bennett Private Wealth Management Майкл Ландсберг. - Эти факторы помогают нивелировать влияние на рынок опасений трейдеров, связанных с отсрочкой смягчения политики ФРС из-за устойчивой инфляции".

Акции Alcoa (SPB: AA) Corp. подешевели на 4,5% по итогам торгов в понедельник. Американский производитель алюминия сообщил, что направил предложение о покупке австралийской Alumina, которую оценивает в 3,35 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд). Совет директоров Alumina рекомендовал акционерам принять предложение.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) снизились в цене на 0,3%. В конце прошлой недели стало известно, что главный исполнительный директор банка Джейми Даймон впервые продал его акции.

В понедельник Citigroup Inc. (SPB: C) назначил главой банковского направления топ-менеджера JPMorgan Вишваса Рагхавана. Citi сообщил, что 57-летний Рагхаван начнет работу в банке этим летом. Рагхаван, работавший в JPMorgan с 2000 года, в январе стал единственным руководителем глобального подразделения фининститута в сфере инвестиционно-банковских услуг. Ранее он был соруководителем этого бизнеса вместе с Джимом Кейси.

Акции Citigroup подешевели на 1%.

Стоимость бумаг Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) выросла на 5,9%. Квартальная чистая прибыль сети пиццерий превзошла прогнозы рынка, однако выручка не оправдала ожиданий. Совет директоров Domino''s Pizza одобрил повышение квартальных дивидендов на 25%, до $1,51 на акцию, и дополнительный buyback на $1 млрд.

Акции Broadcom (SPB: AVGO) Inc. подорожали на 1%. Инвесткомпания KKR & Co. сообщила, что покупает у Broadcom бизнес в сфере EUC-решений (вычислительные возможности для конечных пользователей) за $4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник снизился на 62,3 пункта (0,16%) и составил 39069,23 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 19,27 пункта (0,38%) - до 5069,53 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 20,57 пункта (0,13%) и составил 15976,25 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник меняются без единой динамики.

Потребительские цены в Японии в январе выросли на 2,2% в годовом выражении, что является минимальным подъемом с марта 2022 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились на 2%. В результате инфляция опустилась до целевого уровня Банка Японии в 2% после того, как на протяжении 21 месяца подряд она превышала его. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения этого показателя на 1,8%, по данным Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 на новости об ослаблении инфляции достиг исторического максимума, однако затем скорректировался вниз. По данным на 8:27 МСК он был на 0,06% ниже уровня на закрытие торгов в понедельник.

Лидерами снижения выступают акции железнодорожного оператора Keisei Electric Railway Co., подешевевшие на 4,1%.

Кроме того, опустилась стоимость косметической компании Shiseido (-2,3%), сетевых магазинов Seven & I Holdings (-1,3%), автопроизводителя Suzuki Motor Corp. (-2,5%).

Между тем котировки акций технологических компаний растут, в том числе Renesas Electronics - на 0,2%, Screen Holdings - на 1,5%, Tokyo Electron - на 0,4%, SoftBank Group - на 2,3%, Lasertec - на 1,6%.

Также дорожают бумаги сталепроизводителей, включая Japan Steel Works (+4,7%), Kobe Steel (+4,5%), Nippon Steel Corp. (+3,6%) и JFE Holdings Inc. (+3,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК вырос на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%.

Цена акций Li Auto (SPB: LI) взлетела на 21,6% и является лидером подъема на Гонконгской фондовой бирже. Днем ранее производитель электромобилей сообщил о более чем двукратном росте выручки в четвертом квартале 2023 года.

Существенно подорожали бумаги еще одной автомобильной компании BYD - на 4,5%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 7,2%, а также производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,5%.

Котировки акций Samsonite International подскочили на 8,6% на сообщениях СМИ о том, что крупнейший в мире производитель чемоданов получил предложение о покупке со стороны группы инвесторов.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК снизился на 0,8%.

Бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, торгуются практически на уровне предыдущего дня.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,2% и 0,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник, завершив в плюсе торги днем ранее.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $82,48 за баррель, что на 5 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,91 (1,1%), до $82,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 2 цента и составили $77,56 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $1,09 (1,4%) - до $77,58 за баррель.

"Мировой рынок нефти столкнулся со значительной неопределенностью в плане баланса спроса и предложения, - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Эта неопределенность стала одной из причин, почему нефть торгуется в относительно узком диапазоне".

Как ожидается, рост глобального спроса на нефть в этом году будет довольно умеренным из-за слабого подъема мировой экономики и увеличения продаж электромобилей в Китае, отметил эксперт. Тем временем повышение предложения в этом году также замедлится по сравнению с прошлым, полагает Международное энергетическое агентство.

Иннес полагает, что цены на нефть будут колебаться вокруг текущих уровней до конца года, но отметил наличие понижательных рисков, в том числе связанных с темпами роста глобального ВВП и объемами добычи сланцевой нефти в США.