Уверенности в продолжении роста рынка акций РФ во вторник нет - "Алор Брокер"

Уверенности в продолжении роста российского рынка акций на торгах во вторник нет, несмотря на позитив нефтяных котировок, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Прибыль понедельника многие сочтут очень привлекательной для фиксации, может быть, не сразу после открытия рынка, а где-нибудь в районе обеда. При таком сценарии индексу Мосбиржи важно удержать отметку 3200 пунктов, чтобы оттолкнуться от нее для движения к мощному сопротивлению 3280 пунктов. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и сценарий повторной попытки пойти в сторону 3000 пунктов, но это пока видится маловероятным", - указывает эксперт.

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