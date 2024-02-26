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26 февраля 2024 года 19:21

Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 26 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,63% от номинала (доходность - 9,68% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 66,45% от номинала (доходность - 9,47% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день всего на 1 базисный пункт - до 50,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 11,08% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 160 базисных пунктов - до 77,57% от номинала (их доходность выросла на 104 базисных пункта, составив 16,49% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,75% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 17,84% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 68,44% от номинала (их доходность выросла также на 1 базисный пункт - до 13% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренное снижение; крупные трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Эксперты Goldman Sachs изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания. Goldman теперь ожидает, что ставка будет снижена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение ставки на 25 базисных пунктов ожидается в июне.

Продажи новых домов в США в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в понедельник. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек (прирост на 7,2%), а не 664 тыс. (подъем на 8%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс. Продажи новостроек в прошлом месяце были на 1,8% выше, чем в январе 2023 года. Медианная цена нового дома в США составляла $420,7 тыс. по сравнению с $432,1 тыс. год назад и $413,1 тыс. в декабре.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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