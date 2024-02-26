Возможно укрепление рубля до 90 руб./$1 до конца февраля - Freedom Finance Global

Курс валютной пары доллар/рубль может опуститься до уровня 90 руб./$1 до конца текущего месяца, затем возможны торги в диапазоне 89,5-92,5 руб./$1 как минимум до конца апреля, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Укреплению российской национальной валюты на текущей торговой неделе способствует налоговый период в России. Пик выплат приходится на 29 февраля, и все российские экспортеры будут продавать хотя бы какую-то часть своей валютной прибыли для уплаты налоговых отчислений в бюджет страны. Полагаем, что до конца текущего месяца курс доллара на Московской бирже может опуститься до уровня 90 руб./$1, а затем возможны торги в диапазоне 89,5-92,5 руб./$1 как минимум до конца апреля (пока действует указ президента "Об обязательной продаже выручки экспортерами на бирже"). Укреплению рубля будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Однако уже с мая 2024 года курс доллара вновь может начать постепенно дорожать на фоне дефицита иностранной валюты в РФ", - пишет эксперт в обзоре.

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