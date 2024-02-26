Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций EOG Resources и Li Auto

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций EOG Resources и Li Auto, сообщается в обзоре аналитиков.

"Рынок негативно отреагировал на публикацию результатов EOG Resources за 4К23, из которых следует, что чистая прибыль оказалась на 2% ниже консенсус-оценки, и объявление планов на 2024 год, предполагающих довольно низкий темп роста добычи. Разделяем пессимизм, сохраняем рейтинг "держать" с целевой ценой $116 за акцию", - указывает эксперт Кирилл Бахтин.

"Компания Li Auto представила отчетность за четвертый квартал 2023 финансового года (ф.г.) и весь 2023 ф.г. Хорошая отчетность окажет поддержку котировкам бумаг эмитента в среднесрочной перспективе, однако прогноз компании на текущий квартал отражает, по нашему мнению, высокую конкуренцию, с которой сталкивается Li Auto, поэтому наш рейтинг "держать" пока остается в силе", - отмечает аналитик Александр Гайда.

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