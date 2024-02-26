Инвестбанк "Синара" открыл торговую идею: "Шорт в S&P 500"

Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Шорт в S&P 500" с ожидаемой доходностью до 10% на горизонте четырех месяцев, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

"Мы ожидаем коррекции пяти из акций "великолепной семерки" (кроме Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.) после их беспрецедентного взлета в конце прошлого и начале нынешнего годов. В 2023 году вклад этих семи бумаг в рост индекса S&P 500 составил около 2/3, и в текущий момент доля десяти крупнейших по капитализации компаний в индексе находится на рекордно высоком уровне - 33,8% против максимального для эпохи "доткомов" значения в 27,5% в марте 2000 года", - отмечает эксперт.

"Оценки рынка акций США сейчас выше, чем в нашем базовом сценарии. По нашим расчетам, сверх доходности десятилетних государственных облигаций инвесторы закладывают премию за риск инвестирования в акции в размере 4 п.п. Мы остаемся на более консервативной позиции и используем премию в 5 п.п., что соответствует средним ее уровням в ретроспективе. При такой премии и безрисковой ставке в 4% (доходность десятилетних казначейских облигаций, прогнозируемая нами к терминальному 2028 году) справедливое значение индекса S&P 500 на конец 2024 года составляет 4100 пунктов, что на 19% ниже текущей отметки. Наша оценка основана на консенсус-прогнозе взвешенной прибыли на акцию по индексу S&P 500 - $245 в 2024 году, по данным FactSet, - указывает Вахрамеев в материале. - Торговую идею можно воплотить в жизнь с использованием инструментов срочного рынка - путем продажи фьючерса на индекс; при этом надо учесть горизонт идеи (четыре месяца), в связи с которым срок действия позиции, до 15 марта, потребуется перенести в следующий контракт. Ожидаем, что данная торговая идея заработает до 10% в долларах США на горизонте четырех месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.