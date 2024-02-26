SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики исключили из подборки бумаги "Татнефти", "Северстали" и "Совкомфлота", добавили акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Интер РАО".

Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Яндекс", "Московская биржа", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, X5 Retail Group, Ozon, "НЛМК", "Интер РАО" и "Транснефть".

"С момента включения обыкновенных акций "Татнефти" в подборку (май прошлого года) они подорожали на 72,5%. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании, однако в текущий момент не видим потенциала дальнейшего роста котировок. В связи с этим они покидают подборку, - указывают эксперты. - Акции "Совкомфлота" подорожали на 9,5% с момента их добавления в подборку (ноябрь прошлого года). Мы решили исключить эти бумаги из подборки".

"Среди трех сталелитейных компаний ("Северсталь", "НЛМК" и "ММК") теперь мы отдаем предпочтение "НЛМК" благодаря более высокой ожидаемой дивидендной доходности по его акциям (18% в 2024 году) и привлекательной оценке по коэффициенту EV/EBITDA 2024о (дисконт к "Северстали" - около 20%). В связи с этим мы исключаем из подборки акции "Северстали", которые с августа прошлого года подорожали на 15,9%, и добавляем акции "НЛМК", - отмечают аналитики инвестбанка.

"В декабре прошлого года мы исключили акции "Интер РАО" из топ-списка, поскольку компания значительно повысила планы по инвестициям на 2024 год - до 190 млрд руб. После этого компания сообщила о рекордных финансовых результатах за 2023 год. Они могут способствовать рекордным дивидендным выплатам. В связи с этим мы возвращаем бумаги эмитента в подборку", - пишут эксперты SberCIB.

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