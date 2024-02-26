Рубль днем умеренно подрастает к основным валютам перед февральской уплатой налогов

Москва. 26 февраля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат февраля.

Курс доллара США составил 92,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 61,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,92 руб./EUR1, подешевев на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,19 копейки, до 95,69 руб. Курс китайского юаня опустился на 6 копеек - до 12,75 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к основным валютам днем в понедельник в рамках подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов в среду, 28 февраля. В этот день им предстоит перечислить в бюджет единый налоговый платеж, который, в том числе, включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль.

Рубль нейтрально отреагировал на введение в действие новых антироссийских санкций, так как в значительной степени они уже были учтены рынком. В прошлую пятницу, 23 февраля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций, в который вошли 106 физлиц, 88 структур, а также более 70 наименований товаров и технологий.

Кроме того, под европейскими санкциями оказались четыре китайские компании и несколько военных предприятий Белоруссии. Среди физлиц в "черном списке", в частности, главы ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей, спикер парламента ДНР, министр обороны КНДР.

В свою очередь, США ввели антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний. Среди них посол России в Белоруссии Борис Грызлов и начальник колонии, в которой скончался оппозиционный политик Алексей Навальный. Под ограничения подпали "Мечел", ТМК и СУЭК, НСПК и ряд банков, ФГУП "НАМИ" и автопроизводитель Aurus, структура S7 по ремонту самолетов, Росгеология и другие.

Объявляя о санкциях, президент США Джо Байден заявил, что они нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций.

Текущим целевым ориентиром для пары доллар/рубль выступает диапазон 91,5-93 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов. Аналитик напоминает, что в четверг в конце торговой сессии на валютном рынке наблюдался ощутимый всплеск волатильности, что отражало опасения отдельных участников насчет введения санкций со стороны США в отношении биржевой инфраструктуры, по факту не реализовавшиеся. Курс доллара с поставкой "завтра" подрос и протестировал отметку 93 руб./$1, хотя и завершил предпраздничные торги чуть ниже.

"Утром в понедельник на "тонком рынке" курс доллара пытался инерционно слабо расти, проверяя на прочность зону 93-93,5 руб./$1, зону сопротивления начала декабря, - констатирует Локтюхов. - Однако учитывая, что объявленные в выходные антироссийские ограничительные меры со стороны стран Запада напрямую на текущую конъюнктуру валютного рынка не влияют, сильных конъюнктурных факторов для активных покупок американской валюты не видно. Поэтому рассчитываю, что волатильность в основных валютных парах с рублем снизится и на первый план выйдут поддерживающие российскую валюту факторы, а именно активизация предложения со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами 28 февраля. Целевым на начало недели по доллару вижу диапазон 91,5-93 руб./$1, к середине недели по-прежнему допускаю откат к 90 руб./$1".

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 91,5-93,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 99-101 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в качестве локальной поддержки рублю на текущей неделе выступает приближение налогового периода. При этом большого числа свежих драйверов для активного роста его курса не наблюдается.

"Тем временем давление на курс национальной валюты будет продолжать оказывать санкционная риторика и оценка ее последствий в ближайшие дни, - указывает Тимошенко. - А также сокращение в рамках ОПЕК+ российской нефтедобычи. В числе оптимистичных новостей российского энергетического рынка - первая за минувшие 5 лет поставка нефти марки Urals в Венесуэлу. В центре внимания на российском рынке - свежая публикация январских данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров".

Снижение цен на нефть продолжается днем в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,45%, до $81,24 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,41%, до $76,17 за баррель.

За минувшую неделю обе марки упали в цене более чем на 2% на фоне заявлений руководителей Федеральной резервной системы о том, что они не собираются спешить со снижением ключевой процентной ставки. Это вызвало укрепление доллара и негативно сказалось на котировках сырьевых товаров, включая нефть.

Участники рынка также ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал.