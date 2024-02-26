Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 92-94 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 92-94 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Мы не видим значительных факторов роста волатильности на рабочей неделе - следующие санкции будут введены нескоро, до решения по ключевой ставке несколько недель, а выходящая статистика реального сектора не оказывает значительного эффекта на курс рубля", - пишут эксперты в обзоре.

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