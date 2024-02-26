.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 92-94 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
.
26 февраля 2024 года 15:47
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 92-94 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Валютная пара доллар/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 92-94 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров и Анатолий Трифонов. "Мы не видим значительных факторов роста волатильности на рабочей неделе - следующие санкции будут введены нескоро, до решения по ключевой ставке несколько недель, а выходящая статистика реального сектора не оказывает значительного эффекта на курс рубля", - пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
26 февраля 2024 года 19:44
Москва. 26 февраля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль подрос к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат февраля. читать дальше
.26 февраля 2024 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3200п по индексу МосБиржи во главе с Яндексом после санкций Запада
Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с ощутимого роста blue chips благодаря неоправдавшимся опасениям геополитической напряженности вокруг Украины и на фоне новых антироссийских санкций Запада, не затронувших "Национальный клиринговый центр" (НКЦ); индекс МосБиржи подскочил выше рубежа 3200 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (+5%). Просели бумаги "Мечела", "Совкомфлота" и ПАО "Южуралзолото", попавших под новые ограничения Запада. читать дальше
.26 февраля 2024 года 19:21
Москва. 26 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.26 февраля 2024 года 19:05
Курс валютной пары доллар/рубль может опуститься до уровня 90 руб./$1 до конца текущего месяца, затем возможны торги в диапазоне 89,5-92,5 руб./$1 как минимум до конца апреля, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Укреплению российской национальной валюты на текущей торговой... читать дальше
.26 февраля 2024 года 18:43
Котировки акций "ЛСР" сохраняют долгосрочный потенциал роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "ЛСР" в понедельник подскакивали в цене более чем на 7% и достигли максимума с июля 2023 года, войдя в зону краткосрочной и среднесрочной перекупленности.... читать дальше
.26 февраля 2024 года 18:12
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций EOG Resources и Li Auto, сообщается в обзоре аналитиков. "Рынок негативно отреагировал на публикацию результатов EOG Resources за 4К23, из которых следует, что чистая прибыль оказалась на 2% ниже консенсус-оценки, и объявление... читать дальше
.26 февраля 2024 года 17:36
Freedom Finance Global рекомендует "покупать" акции BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова. "Эмитент отчитался за четвертый квартал прошедшего года лучше ожиданий инвесторов.... читать дальше
.26 февраля 2024 года 16:53
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Шорт в S&P 500" с ожидаемой доходностью до 10% на горизонте четырех месяцев, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева. "Мы ожидаем коррекции пяти из акций "великолепной семерки" (кроме Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.) после их... читать дальше
.26 февраля 2024 года 16:24
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки бумаги "Татнефти", "Северстали" и "Совкомфлота", добавили акции "Новолипецкого... читать дальше
.26 февраля 2024 года 15:43
Москва. 26 февраля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат февраля. читать дальше
.26 февраля 2024 года 15:19
Акции "Московской биржи" привлекательны для инвестиций в настоящее время, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 249 рублей за штуку, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за 2023 год. Результат по прибыли за IV... читать дальше
.26 февраля 2024 года 14:50
Программа buyback поддержит котировки акций EOG Resources, при этом вероятна негативная реакция фондового рынка на сокращение эмитентом дивидендных выплат, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Сергея Пигарева. "Американский нефтедобытчик... читать дальше
.26 февраля 2024 года 14:27
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи" на горизонте первого полугодия 2024 года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой. "В 4К23 чистая прибыль "Московской биржи" по МСФО выросла на 79% г/г до 20... читать дальше
.26 февраля 2024 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целевой ценой $38 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $31,07, говорится в комментарии инвестиционной компании. аналитики отмечают, что Bank... читать дальше
.26 февраля 2024 года 13:37
Потенциал роста акций Nike Inc. исчерпан, отмечается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Финам" Игната Иванова. "Акции Nike упали на 12% после публикации финансовых результатов и сообщения о снижении прогноза продаж и сокращении расходов. Nike понизил прогноз продаж на 2024 ф. г.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.