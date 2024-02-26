Акции Мосбиржи привлекательны для инвестиций - ПСБ

Акции "Московской биржи" привлекательны для инвестиций в настоящее время, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 249 рублей за штуку, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за 2023 год. Результат по прибыли за IV квартал превысил ожидания рынка. Результаты за год обусловлены увеличением клиентской базы, повышенной торговой активностью, а также ростом процентной ставки. Акции компании растут после публикации отчетности, но основное восходящее движение связано с непопаданием под санкции НКЦ (Национального клирингового центра), осуществляющего клиринг биржи", - отмечает эксперт в материале.

Также Крылова указывает, что рекордный результат по чистой прибыли может дать возможность повысить норму выплат с минимальных 50% до 55%, тогда дивиденд за 2023 год может составить 13,3-14,6 руб. на акцию, дивидендная доходность - около 6,8-7,4%.

"Считаем, что и в 2024 году биржа будет смотреться выигрышно с точки зрения бизнеса: чистая прибыль вырастет не только за счет дальнейшего увеличения базы инвесторов и активного выхода на первичный рынок эмитентов (ждем как минимум 10-15 IPO), но и вследствие повышения эффективности бизнеса и отдачи от цифровых сервисов компании. Мы положительно смотрим на акции Мосбиржи и считаем их привлекательными для инвестиций. Целевая цена акции на горизонте двенадцати месяцев - 249 рублей", - пишет аналитик банка в обзоре.

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