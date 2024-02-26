Buyback поддержит котировки акций EOG Resources - Freedom Finance Global

Программа buyback поддержит котировки акций EOG Resources, при этом вероятна негативная реакция фондового рынка на сокращение эмитентом дивидендных выплат, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Американский нефтедобытчик представил неоднозначные результаты за IV квартал 2023 года. Компания сократила чистый долг и увеличила объем программы buyback, однако снизила размер квартального дивиденда. Операционные результаты продолжают демонстрировать позитивную динамику в отличие от финансовых", - пишет эксперт. - Мы нейтрально оцениваем отчетность компании, но ожидаем негативную реакцию рынка на сокращение дивидендных выплат. Существенный объем хеджа, отрицательный чистый долг и значительная доля выручки от сегмента midstream снижают риски бизнеса EOG по сравнению с конкурентами. Однако рост доли природного газа в структуре добычи компании позволяет спрогнозировать сохранение давления на финансовые результаты в первой половине 2024 года".

Указывает Пигарев и потенциальные риски: наступление рецессии в странах с развитой экономикой может стать причиной падения цен на нефть; также акции компании подвержены рискам со стороны высокой инфляции, снижение стоимости нефти и газа по сравнению с прошлогодними значениями на фоне роста капитальных издержек негативно влияет на финансовые результаты EOG.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.