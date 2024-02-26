"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи" на горизонте первого полугодия 2024 года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

"В 4К23 чистая прибыль "Московской биржи" по МСФО выросла на 79% г/г до 20 млрд руб., оказавшись на 11% лучше консенсуса и нашего прогноза на фоне более высокого чистого процентного дохода, - указывают эксперты. - Комиссионный доход по итогам 4-го квартала 2023 года увеличился на 62% г/г до нового рекордного уровня 16,0 млрд руб. Мы считаем, что рекордная прибыль по итогам 2023 года может позволить "Мосбирже" выплатить дивиденд в размере 14,7 руб. на акцию, по нашей оценке, что предполагает дивидендную доходность 7,5%. Заседание Набсовета, на котором может быть принято решение о рекомендации дивидендов, может состояться в начале марта".

"Акции биржи торгуются по мультипликатору 10х 2024 Р/Е или с 28% дисконтом к историческим средним, - подчеркивается в комментарии. - Мы видим дальнейший потенциал роста операционного дохода в этом году на фоне роста объемов торгов и сохранения высоких процентных ставок в 1-м полугодии 2024 ода и поэтому сохраняем позитивный взгляд на акции "Мосбиржи".

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