"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с целью $38

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целевой ценой $38 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $31,07, говорится в комментарии инвестиционной компании.

аналитики отмечают, что Bank of America зарегистрировал уверенный рост числа клиентов: за IV квартал у компании появилось 130000 новых клиентов с текущими счетами, а число активных пользователей мобильного банкинга увеличилось на 7%.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, несмотря на коррекцию в виде боковика. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $31,07 риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49", - указывают эксперты "Финама".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

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