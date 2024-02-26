Потенциал роста акций Nike исчерпан - "Финам"

Потенциал роста акций Nike Inc. исчерпан, отмечается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Финам" Игната Иванова.

"Акции Nike упали на 12% после публикации финансовых результатов и сообщения о снижении прогноза продаж и сокращении расходов. Nike понизил прогноз продаж на 2024 ф. г., теперь компания ожидает роста примерно на 1%, тогда как аналитики прогнозировали прирост на 3,8%. Также компания намерена сократить расходы примерно на $2 млрд в течение следующих трех лет. Мы подтверждаем рейтинг акций Nike "держать" и целевую цену на уровне $104. Даунсайд составляет 1%", - пишет эксперт.

Снижение потребительской активности из-за повышенной инфляции и уменьшения располагаемых доходов является важным фактором, влияющим на стратегию Nike, подчеркивает аналитик "Финама". Согласно заявлениям представителей Nike, потребители стали более сдержаны в своих расходах на товары, которые не являются предметами первой необходимости. Это, по мнению Иванова, может привести к сокращению продаж и уменьшению прибыли для Nike, особенно в тех местах, где компания рассчитывает на сезонные всплески спроса.

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