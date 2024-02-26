"Финам" открыл торговую идею: покупать акции КАМАЗа с целью 260 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "КАМАЗа" с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 40%, стоп-приказ: 170 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Камаз" к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 "Нева", отмечают аналитики. Сейчас на трассе М-11 проходят испытания 9 беспилотных грузовиков: 6 от "Камаза" и 3 от "Сберавтотеха". К концу года их общее количество планируется увеличить до 43 машин.

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,88", - указывают в "Финаме".

ПАО "КАМАЗ" - российский производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей.

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