Индекс Мосбиржи готов вернуться в коридор 3200-3300пп на этой неделе - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи готов вернуться в коридор 3200-3300 пунктов на этой неделе, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Торги 26 февраля на российских фондовых площадках начались уверенным ростом, - отмечает эксперт. - Индекс Мосбиржи на открытии поднялся на 1,75%, до 3198,56 пункта, в рамках отскока после падения на прошлой неделе. В целом с начала года российский фондовый рынок движется в "боковике", а причиной наблюдаемого сегодня отскока стала реакция рынка на новые ограничения США, которые вопреки ожиданиям не носят угрожающий российской экономике характер и не касаются операций с долларом США в России. Позитивным фактором для движения рынка акций в целом стал рост котировок самой Московской биржи после публикации сильных результатов по МСФО за четвертый квартал и 2023 год".

Номинированный в долларах индекс РТС позитивно отреагировал не только на новостной фон, но и на укрепление рубля к доллару и юаню, хотя евро продолжает рост, подчеркивает Мильчакова. Эксперт рассчитывает на возвращение индекса Мосбиржи в коридор 3200-3300 пунктов на этой неделе.

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