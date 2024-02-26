"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 220-230 руб

"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 220-230 руб. за штуку на горизонте 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Московская биржа" объявил очень сильные финансовые результаты за 2023 год: комиссионный доход вырос до 52,2 млрд рублей, благодаря высокой клиентской активности, а также запуску новых продуктов и услуг. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Биржи составила 50%. Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась до 60,8 млрд рублей, - пишут аналитики. - Комиссионные доходы биржи вновь сравнялись с процентными доходами за счет высокой ключевой ставки. При этом рост наблюдается год к году, так и квартал к кварталу. Чистая прибыль поставила квартальный рекорд в размере 20 млрд рублей или 8,8 рубля на акцию".

Эксперты "Солид Брокер" напоминают, что "Мосбиржа" приняла новую дивидендную политику в прошлом году, где минимальный уровень установлен на уровне 50% от чистой прибыли, но биржа будет стремиться выплачивать свободный денежный поток.

Аналитики считают, что биржа заплатит примерно 80% от скорректированной чистой прибыли или 20,5 рубля на акцию. "Дивидендная доходность в таком случае будет около 10,5%, - указывают они. - Биржа торгуется по форвардным мультипликаторам P/E 2024 5.3х, P/B 2024 1.6х, что ниже среднеисторических значений на 20-50%. Мы считаем, что справедливая цена Мосбиржи на 2024 год находится в диапазоне 220-230 рублей, так что в целом бумага интересна для добавления в портфель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.