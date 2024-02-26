Котировки нефти Brent, скорее всего, удержатся в диапазоне $80-85/барр. на текущей неделе - ПСБ

Котировки нефти Brent, скорее всего, удержатся в диапазоне $80-85/барр. на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Крылова Екатерина.

"Цены на нефть Brent за неделю потеряли около 3%, причем основное снижение произошло в пятницу, - напоминает аналитик. - До этого в плюс сырью играло возвращение Китая после празднования Нового года и сохранение напряженности в Красном море, вкупе с коррекционным движением долларового индекса. Однако со стороны ФРС в конце недели поступили сигналы о возможности затягивания снижения ставки на несколько месяцев, что не добавило нефти оптимизма. Статистика по запасам как от Американского института нефти, так и от Министерства энергетики США вышла неважной (запасы сырой нефти выросли сильнее ожиданий), но в целом запасы нефти и нефтепродуктов по стране остаются на уровнях ниже 5-летней средней".

Скоро в США завершится сезонный техрегламента, и НПЗ будут наращивать спрос, что, по мнению Крыловой, поддержит котировки нефти. "В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне $80-85/барр., - прогнозирует аналитик. - Особенно ждем статистики по США - в конце недели выйдет индекс потребительских расходов за январь, важный показатель, учитываемый ФРС в процессе принятии решения по ставке".

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