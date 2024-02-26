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26 февраля 2024 года 11:36

Рынок акций РФ утром отскочил к 3200п по индексу Мосбиржи, проигнорировав новые санкции Запада к РФ

Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник отскочил вверх по большинству blue chips на эмоциональном подъеме инвесторов из-за неоправдавшихся опасений геополитической напряженности вокруг Украины и новых антироссийских санкций Запада. Индекс Мосбиржи подскочил к рубежу 3200 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3198,55 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1086,45 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.

Доллар стоит 92,76 рубля (-0,09 рубля к уровню закрытия четверга).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +1,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Московской биржи" (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 67,5%, до 60,8 млрд рублей, сообщила биржа в понедельник. В IV квартале ее чистая прибыль выросла в годовом выражении на 79,1%, до 20,045 млрд рублей. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 17,1 млрд рублей.

В пятницу, 23 февраля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. В него вошли 106 физлиц и 88 структур, ограничения вводятся за "действия, направленные на подрыв или создание угроз территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Новый, 13-й пакет антироссийских санкций ЕС главным образом направлен против российского оборонно-промышленного комплекса РФ и ее вооруженных сил, а также против сотрудничества Москвы с КНДР в военной сфере, говорится в заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитической службой Евросоюза.

США в пятницу также ввели антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний. Президент США Джо Байден заявил, что они нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций растет за счет откупа российскими инвесторами бумаг после объявления санкций со стороны США и ЕС. По факту ничего критичного новый раунд санкций не принес, о чем поспешили сказать и на Западе, отметил аналитик.

Как отмечают эксперты "БКС Мир инвестиций", рынок воодушевился благодаря меньшему, чем ожидалось, набору санкционных ограничений со стороны западных стран. Истории роста возможны в котировках отдельных компаний, несмотря на просевшую нефть. В США продолжается сезон отчетностей, однако с наибольшей вероятностью торги пройдут в спокойном режиме из-за отсутствия макроэкономических новостей, считают аналитики "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в начале недели рост рынка вполне ожидаем, индекс МосБиржи вернулся к отметке 3200 пунктов. Негатива может добавить просевшая нефть, однако уход опасений, связанных с новыми западными санкциями, выступает локомотивом для рынка акций РФ.

Лучше рынка могут быть бумаги МосБиржи (против НКЦ не были введены ограничения), а также акции ИТ-компаний из-за их высокой чувствительности к изменению рыночных настроений. В то же время в аутсайдерах могут оказаться бумаги тех компаний, которые попали под западные санкции. В первую очередь это бумаги "Мечела", ТМК и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT). В меньшей степени могут пострадать бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), так как компания работает на внутреннем рынке, считает Головинов.

По оценкам аналитиков "Цифра брокер", рынок акций РФ в понедельник может подрасти на фоне менее жестких новых антироссийских санкций Запада, чем можно было предположить. Polymetal не намерен проводить делистинг акций с Мосбиржи, несмотря на то, что торговая площадка с 22 февраля понизила уровень листинга акций компании до третьего котировального списка.

Новые санкции направлены преимущественно на компании, связанные с ОПК, международной торговлей и финансами. Из публичных компаний, оказавшихся под санкциями, можно выделить "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), ТМК, ЮГК (MOEX: UGLD), ПИК, "Мечел" (MOEX: MTLR), СПБ Банк. Маловероятно, что принятые ограничительные меры повлияют на деятельность указанных компаний, учитывая тот факт, что Россия не первый год находится под внешними санкциями. В частности, проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2", несмотря на санкции, близок к отправке первого груза на экспорт благодаря сотрудничеству с Китаем, пришедшим на смену западным компаниям.

С трудностями из-за санкций может столкнуться судостроительный комплекс "Звезда", который и так перегружен заказами и вынужден удлинять сроки поставок в виду недостатка комплектующих и мощностей. Это может усугубить ситуацию с дефицитом флота и привести к удорожанию фрахта, считают аналитики "Цифра брокер".

В США в пятницу выросли и обновили максимумы Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (+0,03%), просел Nasdaq (-0,3%). По итогам недели Dow Jones поднялся на 1,3%, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq - на 1,4%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказала сильная финансовая отчетность Nvidia. Американский производитель графических процессоров многократно увеличил чистую прибыль и выручку по итогам очередного квартала и дал позитивный прогноз на будущее.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будут пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

В пятницу торги в Японии не проводились в связи с праздником.

Инвесторы продолжают волноваться перед публикацией индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая, пишет Trading Economics. Значения официальных PMI станут известны в пятницу.

Во вторник будут опубликованы январские данные о динамике потребительских цен в Японии, в четверг - о розничных продажах, в пятницу - о безработице.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают снижаться после падения в пятницу и по итогам прошлой недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,17 за баррель (-0,5% и -2,5% в пятницу), апрельская цена WTI - $76,04 за баррель (-0,6% и -2,7% в пятницу).

За минувшую неделю обе марки упали в цене более чем на 2%.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, ОПЕК+ может продлить сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнет постепенно отменять квоты только в третьем квартале. Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от $70 до $90 за баррель.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 503 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 120.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+12,3%, до 1265,6 рубля), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+9,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+5,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+5,5%).

Акции SFI выросли на новостях, что совет директоров предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций, о чем сообщается в пресс-релизе инвестхолдинга. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 апреля. Его повестка также включает вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 шт.). Цена выкупа акций может составить 767,2 рубля за штуку, сообщила компания.

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,3%), акции "Совкомфлота" (-2,9%), "ММЦБ" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 22,83 млрд рублей (из них 3,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,983 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 1,934 млрд рублей на акции "Совкомфлота").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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