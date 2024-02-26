Текущий целевой ориентир для пары доллар/рубль - диапазон 91,5-93 руб./$1 - ПСБ

Текущим целевым ориентиром для пары доллар/рубль выступает диапазон 91,5-93 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Аналитик напоминает, что в четверг в конце торговой сессии на валютном рынке наблюдался ощутимый всплеск волатильности, отражавшей опасения отдельных участников относительно введения санкций со стороны США на биржевую инфраструктуру, по факту не реализовавшиеся. Курс доллара с поставкой "завтра" подрос и протестировал отметку 93 руб./$1, хотя и завершил предпраздничные торги чуть ниже.

"Утром в понедельник на "тонком рынке" курс доллара пытается инерционно слабо расти, проверяя на прочность зону 93-93,5 руб./$1, зону сопротивления начала декабря, - констатирует Локтюхов. - Однако учитывая, что объявленные в выходные антироссийские ограничительные меры со стороны стран Запада напрямую на текущую конъюнктуру валютного рынка не влияют, сильных конъюнктурных факторов для активных покупок американской валюты не видно. Поэтому рассчитываю, что волатильность в основных валютных парах с рублем снизится и на первый план выйдут поддерживающие российскую валюту факторы, а именно активизация предложения со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами 28 февраля. Целевым на начало недели по доллару вижу диапазон 91,5-93 руб./$1, к середине недели по-прежнему допускаю откат к 90 руб./$1".

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