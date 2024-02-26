Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 92 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 92 руб./$1 на фоне налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе умеренно ослабился, - пишут эксперты. - В преддверии длинных выходных и в ожидании введения новых санкций на валютном рынке в моменте заметно усиливалась волатильность, но риски введения ограничений на НКЦ не реализовались. Сегодня курс USD/RUB находится у 92,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом на фоне налогового периода у курса есть потенциал опуститься к 92 руб./$1".

Нефтяные цены по итогам прошлой недели снизились, давление на котировки. по мнению аналитиков банка, оказали данные о дальнейшем росте запасов в США, а меры по стимулированию экономики КНР были в большей степени направлены на поддержку сектора недвижимости, что ограничивает позитив для рынка нефти. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $81,5/барр. Пока риски со стороны предложения нефти остаются высокими, и котировки в ближайшие дни могут остаться выше $80/барр., считают в банке.

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