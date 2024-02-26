Возможно укрепление рубля до 92 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Возможно укрепление рубля до 92 руб./$1 в понедельник при поддержке со стороны экспортеров, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Курс рубля в четверг был волатильным, так как отдельные участники рынка стремились купить валюту перед длинными выходными, - напоминают эксперты. - Кроме того, инвесторы опасались, что новые санкции США могут затронуть НКЦ, и в этом случае станет невозможной торговля долларом на Мосбирже. В этих условиях пара USD/RUB с расчетами "завтра" выросла на 0,5% до 93 руб./$1, а с расчетами "сегодня" (то есть 22 февраля) - на 8%, до 100 руб./$1. Обороты торгов также резко увеличились. Однако введенные санкции оказались не настолько масштабными, как опасался рынок, и в понедельник утром рубль торгуется около 93 руб./$1. Мы ожидаем, что он может восстановиться до 92 руб./$1 при поддержке со стороны экспортеров".

Баррель Brent в пятницу подешевел на $2,05 до $81,62. Давление на нефтяной рынок оказали комментарии представителей ФРС США о том, что может быть необходимо отложить снижение процентной ставки. В понедельник утром цена Brent снизилась до $81,2 за баррель. Аналитики SberCIB считают, что сегодня баррель Brent может торговаться в интервале $81-82.

"Доходности ОФЗ с фиксированным купоном существенно не изменились в четверг, - отмечается далее в комментарии. - Рубль в понедельник может восстановиться, что должно поддержать рынок госдолга. Кроме того, на прошлой неделе замедлилась инфляция, а на текущей - предстоит крупное погашение ОФЗ-ПД-26223 (28 февраля) на сумму 340 млрд руб. Благодаря этому доходности ОФЗ могут снизиться сегодня на несколько базисных пунктов. Тем не менее мы по-прежнему видим лишь ограниченный потенциал снижения доходностей к концу года".

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