Вероятно возвращение индекса Мосбиржи к отметке 3200п в понедельник - ПСБ

Вероятно возвращение индекса Мосбиржи к отметке 3200 пунктов в понедельник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в четверг прервал снижение, сумев вернуться выше отметки 3150 пунктов, - напоминает эксперт. - На рынке наблюдалась смешанная динамика. Лучший результат показал сектор транспорта, который ранее сильно упал. В начале недели ожидаем роста российского рынка. Индекс Мосбиржи может вновь вернуться к отметке 3200 пунктов. Негатива может подавить откатывающиеся цены на нефть, но, как мы считаем, уход опасений, связанных с новыми санкциями, станет локомотивом для рынка".

Лучше рынка, на взгляд Головинова, могут быть бумаги "Мосбиржи" (против НКЦ не были введены ограничения), а также акции ИТ компаний из-за их высокой чувствительности к изменению рыночных настроений. В то же время в аутсайдерах могут оказаться акции тех компаний, которые попали под западные санкции. В первую очередь это бумаги "Мечела", "ТМК" и "Совкомфлота". В меньшей степени могут пострадать, по мнению аналитика, бумаги "ГК ПИК", так как компания работает на внутреннем рынке.

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