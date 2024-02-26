Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- продажи новых домов в США в январе (18:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (19:00 МСК);

- промышленное производство России в январе (19:00 МСК);

- ВТБ представит cтратегию развития на 2024-2026 годы;

- квартальные результаты Zoom Video;

- финансовые результаты "Мосбиржи" за 2023 год по МСФО.

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