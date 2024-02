Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды, Brent у $81,3 за баррель

Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли и обновили рекорды, Nasdaq снизился. Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник. Нефть продолжает дешеветь после падения в пятницу, Brent у $81,3 за баррель.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли в пятницу, обновив рекорды, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию снижением.

По итогам недели Dow Jones поднялся на 1,3%, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq - на 1,4%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказала сильная финансовая отчетность Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Американский производитель графических процессоров многократно увеличил чистую прибыль и выручку по итогам очередного квартала и дал позитивный прогноз на будущее.

Акции Nvidia в пятницу подорожали на 0,4%, а днем ранее - более чем на 16%.

"Были опасения, что отчетность Nvidia будет разочаровывающей, - отмечает инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд. - Это могло бы привести к потере инвесторами уверенности в перспективах технологических компаний и спровоцировать негативную реакцию рынка".

"Однако кризиса удалось избежать, поскольку результаты Nvidia превзошли все прогнозы. Существенно более высокие, чем ожидалось, прибыль и выручка компании дают новый импульс ее акциям", - цитирует Моулда Market Watch.

Котировки бумаг IT-гигантов уверенно выросли в четверг вслед за Nvidia, однако в пятницу акции этих компаний в основном подешевели. Так, стоимость бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,1%.

Акции Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. в пятницу упали в цене на 12% после 26%-ного обвала в четверг из-за слабых результатов и прогнозов производителя электромобилей.

Бумаги Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) Inc. подешевели на 9,9% по итогам торгов 23 февраля. Медиакомпания зафиксировала более крупный, чем ожидалось, убыток в четвертом квартале, а ее выручка не оправдала прогнозов. Слабые результаты Warner Bros. связаны как со снижением рекламных доходов, так и с последствиями забастовки сценаристов и актеров.

Котировки акций финтех-компании Block Inc. (SPB: SQ) и онлайн-дилера подержанных автомобилей Carvana Co. в пятницу подскочили на 16,1% и 32,1% соответственно благодаря сильным квартальным отчетам компаний.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будут пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу увеличился на 62,42 пункта (0,16%) и составил 39131,53 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 1,77 пункта (0,03%) - до 5088,8 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 44,8 пункта (0,28%) и составил 15996,82 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng теряют 0,3%.

Инвесторы продолжают волноваться перед публикацией индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая, пишет Trading Economics. Значения официальных PMI станут известны в пятницу.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Anta Sports Products, дешевеющие на 2,8%.

Также заметно снижается капитализация China Hongqiao Group (-2,6%), Zijin Mining Group (-2,4%), Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2,3%), Baidu Inc. (SPB: BIDU), Li Ning (-2,2% у обеих), AIA Group (-2,1%), Shenzhou International Group (-2%), Sands China (SPB: 1928) (-1,9%) и PetroChina Co. (SPB: 857) (-1,8%).

Акции Lenovo дорожают на 4,9%, Country Garden Services Holdings - на 4,3%, Wuxi Biologics - на 4,1%, WuXi AppTec - на 3,8%, Geely - на 2,3%, ENN Energy - на 2,2%, BYD - на 1,9%, CNOOC - на 1,7%

Японский Nikkei 225 растет на 0,3%, обновляя установленный в минувший четверг исторический максимум. В пятницу торги в Токио не проводились в связи с праздником.

Одним из факторов, привлекающих многих иностранных инвесторов к японскому рынку акций, Стивен Иннес из SPI Asset Management называет слабость иены.

Заметнее всех в составе Nikkei прибавляют в цене бумаги Kawasaki Heavy Industries и Chugai Pharmaceutical, дорожающие на 5,2%.

Рыночная стоимость Sumco увеличивается на 4,8%, Toto - на 4,5%, IHI - на 3,7%, Daiichi Sankyo и Resonac - на 3,6%, Rakuten - на 3,5%, NEC - на 3,4%, Hitachi Zosen - на 3,3%.

Капитализация SCREEN Holdings сокращается на 3,2%, NEXON - на 3,1%, Asahi Group Holdings - на 2,4%, Sony Group, Kawasaki Kisen Kaisha и Lasertec - на 2,3%, Nikon и Oji Holdings - на 2,2%.

Во вторник будут опубликованы январские данные о динамике потребительских цен в Японии, в четверг - о розничных продажах, в пятницу - о безработице.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,5%.

Цена акций Hyundai Motor уменьшается на 1,6%, Posco - на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Капитализация Samsung Electronics растет на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился.

Бумаги BHP подешевели на 1,3%, Rio Tinto - на 1,5%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в понедельник после падения по итогам пятницы и прошлой недели.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составляет $81,33 за баррель, что на $0,29 (0,36%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты упали в цене на $2,05, до $81,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,33 (0,43%) и составили $76,16 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $2,12 - до $76,49 за баррель.

За минувшую неделю обе марки упали в цене более чем на 2%.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал.

"Мы все еще ожидаем, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнет постепенно отменять их только в третьем квартале", - написали аналитики Goldman Sachs.

Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от $70 до $90 за баррель.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 503 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 120.