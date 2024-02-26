Аппетит к риску на рынке ОФЗ может восстановиться - ПСБ

Аппетит к риску на рынке ОФЗ может восстановиться после длинных выходных, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ подросли за неделю на 14-15 б.п., доходность длинных 10-летних ОФЗ выросла только на 3 б.п. - долгосрочные ожидания по нормализации денежно-кредитной политики ЦБ по-прежнему сохраняются, - отмечает эксперт. - В целом рынок классических ОФЗ после прошедшего заседания ЦБ 16 февраля испытывает дефицит идей - снижение ключевой ставки ранее середины года инвесторам ждать, скорее всего, не стоит. Негативный сценарий по новым санкциям на выходных не реализовался, что локально может поддержать рублевые активы и рынок ОФЗ, в частности. Вместе с тем, кардинально картину рынка госбумаг это не изменит - в отсутствии явных сигналов торможения инфляции котировки ОФЗ продолжат находиться в боковике".

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