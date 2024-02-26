Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 26 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов; при этом объявленные в последние дни новые антироссийские санкции не скажутся сколько-нибудь существенно на рынке внутреннего госдолга, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли в пятницу, обновив рекорды, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию снижением. Поддержку рынку на прошлой неделе оказала сильная финансовая отчетность Nvidia. Американский производитель графических процессоров многократно увеличил чистую прибыль и выручку по итогам очередного квартала и дал позитивный прогноз на будущее. Котировки бумаг IT-гигантов уверенно выросли в четверг вслед за Nvidia, однако в пятницу акции этих компаний в основном подешевели.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng теряют 0,3%. Инвесторы продолжают волноваться перед публикацией индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая. Значения официальных PMI станут известны в пятницу. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,35%, обновив установленный в минувший четверг исторический максимум (в пятницу торги в Токио не проводились в связи с праздником). Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в понедельник после падения по итогам пятницы и прошлой недели в целом. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $81,39 за баррель, что на 0,28% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты упали в цене на $2,05, до $81,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,33% и составили $76,24 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $2,12 - до $76,49 за баррель. За минувшую неделю обе марки упали в цене более чем на 2%.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал. "Мы все еще ожидаем, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнет постепенно отменять их только в третьем квартале", - написали аналитики Goldman Sachs. Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от $70 до $90 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 февраля снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,333 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,939 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,05% и составил 105,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 885,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+1,06%), "Сэтл Групп-001Р-03" (+0,38%) и "АФК Система-1Р-13" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,95%), "Европлан-001Р-01" (-0,22%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Ставка квартальных купонов была установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. По выпуску будет предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов, еще по 10% от номинала в даты окончания 15-17-го купонов и, наконец, по 15% от номинала в даты завершения 19-20-го купонов.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") 26 февраля с 11:00 до 12:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций 9-й серии. Объем займа пока не раскрывается. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ, размер премии пока не установлен. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Эмитент 20 февраля провел сбор заявок на выпуск 5-летних социальных облигаций 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Ставки ежеквартальных купонов по нему будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред в размере 1,35% годовых. Техразмещение также запланировано на 28 февраля. По обоим выпускам предусмотрено поручительство от ДОМ.РФ.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) планирует 29 февраля с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 180 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3,25 года. Купоны квартальные. Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Собрание участников ООО "Агротек" (Камчатский край) утвердило размещение двух выпусков 5-летних облигаций объемом 75 млн рублей каждый - серий БО-04 и БО-05. По займам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала - в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-05 на уровне 13,86% годовых. РЖД разместили выпуск объемом 33 млрд рублей в ноябре 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-41 на уровне 8,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск облигаций на 2,5 млрд рублей в сентябре 2015 года. С учетом досрочных частичных погашений объем выпуска на текущий момент составляет 559,8 млн рублей. Ставка текущего купона - 8,5% годовых, по выпуску 14 марта предстоит исполнение оферты.