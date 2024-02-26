Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91,5-93,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 91,5-93,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 99-101 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в качестве локальной поддержки рублю на текущей неделе выступает приближение налогового периода. При этом большого числа свежих драйверов для активного роста его курса не наблюдается.

"Тем временем давление на курс национальной валюты будет продолжать оказывать санкционная риторика и оценка ее последствий в ближайшие дни, - указывает Тимошенко. - А также сокращение в рамках ОПЕК+ российской нефтедобычи. В числе оптимистичных новостей российского энергетического рынка - первая за минувшие 5 лет поставка нефти марки Urals в Венесуэлу. В центре внимания на российском рынке - свежая публикация январских данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров".

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