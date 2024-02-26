Инвесторам стоит переложиться из "префов" Мечела в "обычку" - инвестбанк "Синара"

Инвесторам пора переложиться из привилегированных в обычные акции "Мечела", полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"21 февраля "Мечел" представил слабые финансовые результаты по МСФО за 2023 год, разочаровав рынок, - отмечается в комментарии. - В частности, чистая прибыль упала на 65% г/г до 22 млрд рублей. Если исходить из действующей политики, дивиденды "Мечела" за 2023 год могут составить 32 рубля на привилегированную акцию, что соответствует дивидендной доходности в 9%. Сейчас "префы" Мечела торгуются с премией к "обычке" в 79 рублей, которая существенно превышает расчетный размер дивидендов за 2023 год (32 руб.). Мы ожидаем сужения ценового спреда между двумя видами акций в ближайшие месяцы и считаем целесообразным переложиться из "префов" "Мечела" в "обычку".

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