Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на фоне внешнего негатива

Москва. 26 февраля. Доллар и юань растут на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль умеренно снижается на фоне санкционных новостей, а также дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,07 руб./$1 (+21,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 31,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,1 коп. - до 12,85 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение рубля обусловлено новостями на тему санкций, а также снижающимися нефтяными котировками. Сильнее просесть нацвалюте не дает жесткая денежно-кредитная политика РФ, а также поддержка компаний-экспортеров, продающих валютную выручку в преддверии налоговых выплат февраля.

Президент США Джо Байден в пятницу объявил о введении более чем 500 новых санкционных мер против России, они, в частности, затронут финансовый сектор и ОПК. В SDN List вошли расчетный депозитарий СПБ биржи (СПБ банк), группа "ПИК", ряд банков, Национальная система платежных карт (НСПК) - оператор карт "Мир","Южуралзолото", "Трансконтейнер", "Восточная стивидорная компания", подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" и производитель люксовых автомобилей Aurus (ООО "Аурус"), "СУЭК", "Мечел", Трубная металлургическая компания", ряд крупных российских нефтегазовых компаний, среди которых ООО "РусХимАльянс" и ООО "НОВАТЭК-Мурманск".

Также Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против РФ. Он предусматривает ограничения на торговлю товарами и технологиями с Россией, перечень которых включает более 70 наименований. Среди них - различные виды электроники, фото- и телескопическая техника, предметы электромагнитного оборудования, станки для обработки любых материалов, строительные инструменты и машины, сопутствующие товары. Также в списке есть раздел, посвященный "энергетическим материалам и прекурсорам" (в него включены перхлораты, броматы и перброматы, йодаты, периодаты, целлюлозные материалы). Санкции распространены на электронные устройства и модули, химические вещества, металлы, сплавы, композиты и другие современные материалы.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,21 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,07 за баррель, что на 0,55% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли в пятницу, обновив рекорды, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию снижением. По итогам недели Dow Jones поднялся на 1,3%, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq - на 1,4%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будут пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник в основном снижаются. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,53%, китайский CSI300 теряет 0,71%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,83%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,21%.