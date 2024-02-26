Рынок акций РФ сможет вернуться к февральским максимумам в ближайшие недели - БКС Экспресс

Рынок акций РФ сможет вернуться к февральским максимумам в ближайшие недели при спокойном внешнем фоне, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Всю минувшую неделю рынок падал на ожиданиях санкций США и ЕС, по факту введения ограничений общерыночная неопределенность должна начать снижаться, покупатели будут искать момент для инвестиций, а игроки на понижение - фиксировать шорты, - отмечает эксперт. - При этом отдельные акции компаний, попавших под санкции, сегодня очевидно будут под давлением, но и это временно. С технической точки зрения по инерции утром может быть локальный пролив, но индекс Мосбиржи способен быстро стабилизироваться в январском боковике 3150-3200 пунктов. При спокойном фоне в ближайшие недели ожидается постепенный возврат на максимумы февраля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.