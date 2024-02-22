Рынок акций РФ на неделе растерял рост с начала года на жестких сигналах от ЦБ РФ и санкционного давления Запада

Рынок акций РФ на минувшей короткой торговой неделе ощутимо просел на умеренно жестких сигналах Банка России о дальнейшей монетарной политике, а также нового санкционного давления Запада на РФ. Индекс МосБиржи откатился в район 3140 пунктов, растеряв почти весь рост с начала года.

В период с 19 по 22 февраля индекс МосБиржи упал на 3,1% и составил 3142,3 пункта, индекс РТС потерял 3,9% и достиг 1064,44 пункта на фоне роста доллара до 92,99 руб./$1 (+0,77 рубля) и просевшей апрельской нефти Brent до $83,2 за баррель (-0,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне отскочившей вверх нефти (Brent превысила $83,5 за баррель после дневной нисходящей коррекции) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал рубеж 3250 пунктов, но удержать его не смог. Лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+4,1%), в аутсайдерах - Polymetal (-8,3%) на корпоративных новостях.

Акции "Ростелекома" продолжил отыгрывать новости о намерении менеджмента рекомендовать выплатить дивиденды за 2023 год.

Чистая прибыль "Роснефти" (+0,2%) по МСФО в 2023 году составила 1,267 трлн рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 1,25 трлн руб. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн руб.

Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта. Глава компании Виталий Несис в ходе телеконференции заявил, что Polymetal откладывает рассмотрение вопроса о дивидендах примерно до мая.

Подешевели акции "Башнефти" (-5,2% и -4,8% "префы"). Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Башнефти", по МСФО в 2023 году составила 177,4 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий превысила 1 трлн руб. Затраты и расходы составили 837,6 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Черкизово" (-4%), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 205,38 рубля на акцию (доходность 4,5% годовых). Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение - 7 апреля 2024 года.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (-2,7%) по МСФО в 2023 году выросла на 3,6% по сравнению с 2022 годом, до 22,04 млрд руб.; EBITDA прибавила 5,7%, до 44,25 млрд руб.

Во вторник рынок акций РФ ощутимо просел на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель), а также ожиданий нового санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи откатился ниже 3210 пунктов, к уровню конца января, при этом лидерами снижения вновь выступили бумаги Polymetal (-7,9%).

Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России в связи с событиями на Украине до 24 февраля 2025 года. Также стало известно, что ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций, в который могут попасть 193 физических и юридических лица. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Кроме того, президент США Джо Байден не исключил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщили в понедельник американские СМИ.

Мосбиржа в соответствии с правилами листинга с учетом планируемой Polymetal продажи российского бизнеса приняла решение перевести бумаги компании из раздела "первый уровень" листинга в раздел "третий уровень" с 22 февраля.

Чистая прибыль ВТБ (-2,8%) по МСФО в IV квартале составила 56 млрд рублей, снизившись на 35% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом за прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд рублей, что соответствует прогнозам менеджмента. Опубликованные результаты оказались чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль в IV квартале на уровне 58,5 млрд рублей, за весь 2023 год - 434,4 млрд рублей.

Менеджмент ВТБ предложит наблюдательному совету вынести на годовое собрание акционеров вопрос об увеличении номинала акций с 1 копейки до 50 рублей, в случае положительного решения обратный сплит пройдет уже в июле 2024 года, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Кроме того, Пьянов сообщил, что менеджмент ВТБ подтвердил планы не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2023 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, а ставка по 5-летним кредитам была неожиданно понижена до 3,95% с 4,2%. Обе ставки находятся на минимальном уровне в истории. Нефть подешевела из-за медленного восстановления китайской экономики, хотя фактором поддержки оставалась напряженность на Ближнем Востоке.

В среду рынок акций РФ ускорил падение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также ожиданий новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи упал ниже 3140 пунктов, минимума с начала января; в лидерах отката выступили бумаги Polymetal (-8,9%) и "Мечела" (-10,3%), а во "втором эшелоне" обвалились на 36% расписки Qiwi после отзыва ЦБ РФ лицензии у Киви банка.

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

"Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, до 10,365 млн тонн, несмотря на рост в IV квартале на 4% к III кварталу, до 2,98 млн тонн. Консолидированный показатель EBITDA "Мечела" за IV квартал 2023 года упал на 12% по сравнению с третьим кварталом 2023 года и составил 21,7 млрд рублей. EBITDA за год составила 86,34 млрд рублей, снизившись на 25%. Чистая прибыль компании упала за год на 65% (до 22,3 млрд рублей), чистый долг увеличился на 8% (до 250 млрд рублей). Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 года составило 2,9 по сравнению с 2,0 на конец 2022 года и 3,4 на середину прошлого года.

"Префы" "Транснефти" на первых после сплита (с коэффициентом 1:100) торгах на Мосбирже подешевели до 1599,5 рубля (-4,1%) из-за фиксации прибыли игроками после роста в предыдущие месяцы.

Нефть Brent опускалась ниже $82 за баррель в рамках коррекции, но вечером вновь отскочила к $83 за баррель. Нефтетрейдеры продолжили следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжаются атаки йеменских хуситов на суда в Красном море.

Расписки Qiwi обвалились до 308 рублей - уровня августа 2022 года. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

В четверг рынок акций РФ отскочил вверх в рамках коррекции за счет закрытия части "коротких" позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако сдерживали покупки ожидания объявления ЕС и США новых антироссийских санкций.

Великобритания в четверг ввела санкции против нескольких десятков юридических и физических лиц из России. Новые ограничения затронули ряд представителей горно-металлургической отрасли РФ, в частности, совладельцев "Мечела", ОМК и УГМК, сообщил британский МИД. Великобритания включила в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2", а также ее главу Олега Карпушина.

Индекс МосБиржи завершил короткую торговую неделю в районе 3140 пунктов, лидерами роста в четверг выступили бумаги Polymetal (+3,8%).

В период с 19 по 22 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции ПАО "Евротранс" (-13%), "Мечела" (-11% и -10% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-9%); лучше рынка оказались бумаги SFI (+10%), ПАО "Южуралзолото" (+4%), Совкомбанка (+4%).

Рынок акций РФ в конце февраля может попытаться возобновить рост после недельного отката на дивидендных ожиданиях, игроки будут оценивать новые антироссийские санкции Запада. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3100-3200 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов с оглядкой на вероятное ослабление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".