Рынок акций РФ в четверг подрос по индексу МосБиржи во главе с Polymetal, неделя завершилась снижением

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в четверг умеренно скорректировался вверх после отката в предыдущие дни, позитивным фактором стало улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $83 за баррель), а фактором давления - новые антироссийские санкции Великобритании и ожидания новых санкций ЕС и США. Индекс МосБиржи превысил 3140 пунктов во главе с акциями Polymetal (+3,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3142,3 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1064,44 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали позитивную динамику в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,99 рубля (+0,44 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,1-3,9%, доллар вырос на 0,77 рубля.

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Великобритания в четверг ввела санкции против нескольких десятков юридических и физических лиц из России. Новые ограничения затронули ряд представителей горно-металлургической отрасли РФ, в частности, совладельцев "Мечела" (MOEX: MTLR), ОМК и УГМК, сообщил британский МИД. Великобритания включила в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2", а также его главу Олега Карпушина.

Акции Polymetal выросли до 350 рублей (+3,8%), объем торгов превысил 1,9 млрд рублей.

Polymetal подтверждает, что не намерен инициировать делистинг с Московской биржи, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг.

Компания уже несколько раз заявляла, что планирует сохранить листинг в Москве, однако аналитики отмечают связанные с этим риски. Делистинг стал бы логичным шагом в рамках политики компании по уходу из российской юрисдикции.

Также подорожали в четверг акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%), "Мечела" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, короткая торговая неделя на российском рынке акций завершилась нисходящей коррекцией, индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов. Коррекция на рынке была вызвана инвесторами, решившими начать фиксировать прибыль на высоких ценовых уровнях. Курс доллара вел себя волатильно, но в четверг подрос к 93 руб./$1.

На следующей неделе коррекция может продолжиться вплоть до новых показателей поддержки по индексу МосБиржи в районе 3000 пунктов. Поддержку рынку будет оказывать снижение доллара США относительно мировых валют и высокие цены на нефть марки Brent на уровне выше $82 за баррель, считает эксперт.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, коррекция рынка акций РФ вверх "уперлась" в область вблизи 3150 пунктов по индексу МосБиржи, к тому же о существенном отскоке перед длинными выходными в условиях санкционной неопределенности не могло быть и речи.

Давление на участников торгов оказывала неопределенность вокруг деталей санкций ЕС и США, которые будут раскрыты в ближайшие дни. Инвесторы проявляли осторожность, сокращая позиции, отмечает эксперт.

На внешних рынках настроения улучшились. Темпы инфляции в еврозоне в январе замедлились до 2,8% в годовом выражении (прогноз 2,9%). Предварительный февральский PMI еврозоны в секторе услуг превысил ожидания и достиг 50 пунктов - границы, отделяющей рост экономической активности от снижения. Производственный PMI уступил прогнозам. В США наоборот: рост активности в производстве превысил ожидания, а в услугах - уступил консенсусу, отметил Бахтин.

На будущей неделе на российском рынке высоковероятно развитие отскока. Рынок оценит детали и реальные риски от западных санкций, и определенность может вернуть аппетит к рисковым активам, особенно если нефть удержится на текущих уровнях, а рубль не сильно укрепится. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 февраля - 3125-3225 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, индекс МосБиржи в четверг подрос на фоне ослабления рубля, а также благодаря хорошим корпоративным новостям и ожиданиям дивидендов от крупных компаний. Продолжилось снижение расписок Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,4%) из-за отзыва лицензии у ее дочернего Киви банка, но темпы падения этих бумаг значительно замедлились.

Нефть Brent превысила $83 за баррель из-за сохраняющейся непростой обстановки в Красном море. В понедельник индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что на этой неделе новых негативных поводов для распродаж акций не наблюдалось - просто произошло сокращение позиций игроками перед длинными выходными и игра на понижение на нарисовавшейся на дневном графике индекса МосБиржи фигуре "тройная вершина".

"Тему санкций мы не рассматриваем как серьезный аргумент для продаж - Европа и США уже ввели практически все ограничения, какие только было можно. Однако психологически ожидаемое объявление рестрикций 23-24 февраля оказало давление на рынок. По-прежнему считаем главной причиной снижения осознание большинством участников торгов факта, что высокие кредитные ставки пришли к нам надолго, а их снижение не начнется в обозримой перспективе, в том числе в так называемый "дивидендный сезон". Таким образом, покупка акций даже под 10-процентную дивидендную доходность выглядит довольно рискованным занятием", - считает он.

Тем не менее, произошедшее на неделе снижение выглядит избыточным в отсутствие очевидных поводов для этого. При этом продолжаются покупки "префов" "Сургутнефтегаза", которые могут продолжить подъем, несмотря на высокую перекупленность, полагает Антонов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-1,4%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-2,2% во главе с Nasdaq).

Хорошая отчетность американской Nvidia способствует подъему котировок акций компаний технологического сектора.

Банк Южной Кореи в четверг оставил базовую ставку на уровне 3,5% годовых по итогам девятого заседания подряд. Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков. Руководство ЦБ сохранило прогноз роста ВВП страны в 2024 году на уровне 2,1%, инфляции - 2,6%, базовой инфляции - 2,2%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены подросли перед выходом статистики Минэнерго США по запасам сырья в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,2 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне), апрельская цена WTI - $78,20 за баррель (+0,4% и +1,1% в среду).

Нефть с начала года колеблется в довольно узком диапазоне и сейчас торгуется у его верхней границы. Инвесторы оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.

Вышедшие в 19:00 МСК данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,51 млн баррелей (ожидался рост на 3,75 млн) и снижение запасов бензина на 0,293 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,6 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+7,5%), SFI (MOEX: SFIN) (+7,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,9%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+6,3%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+4,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,4%).

Подешевели акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4,4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-3,6%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-3,1%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,1%).

В четверг на Мосбирже стартовали торги акциями "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) после прошедшего первичного размещения бумаг (IPO). Цена акций снизилась до 8,1 рубля, что на 14,7% ниже цены IPO.

ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл") определило цену размещения акций в рамках IPO в 9,5 рубля. Это соответствовало верхней границе ценового диапазона (8-9,5 рубля за акцию). Компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,95 млрд рублей (из них 8,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 5,88 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 4,296 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").