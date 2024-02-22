Вероятно ослабление рубля до 93,5 руб./$1 в начале следующей недели - ПСБ

Вероятно ослабление рубля до 93,5 руб./$1 в начале следующей недели, говорится в комментарии Промсвязьбанка ( ПСБ).

"Рубль на завершающейся неделе продолжил тяготеть к ослаблению, несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка нефти, возобновление продаж юаней со стороны Банка России и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров, - следствия завершения "длинных" выходных в КНР, - пишут аналитики. - Основным конъюнктурным негативом недели, не позволившим рублю сменить тенденцию, выступило усиление санкционных опасений. Хотя подробностей будущих ограничений нет, на наш взгляд, как и в случае с пакетом ЕС, они будут, наряду с расширением персональных санкций, направлены на ужесточение контроля за уже введенными санкциями. И в результате способны усложнить проведение внешнеторговых операций и валютных платежей. В результате участники торгов инерционно склонны предъявлять повышенный, но не ажиотажный спрос на валюту, который в значительной степени компенсировался предложением со стороны ЦБ и экспортеров".

Состав пакета санкций США, по мнению экспертов ПСБ, может привести к всплеску волатильности в начале следующей недели и поднять доллар выше 93,5 руб./$1. Однако в дальнейшем, в отсутствие значимых негативных сюрпризов по санкциям и при сохранении комфортной обстановки на рынке нефти, курс доллара, скорее, начнет откатываться к 90 руб./$1 - более значимую поддержку начнет оказывать увеличение продаж валютной выручки экспортерами перед налоговыми выплатами 28 февраля, полагают в банке.

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