Риски постепенного ослабления рубля пока остаются актуальными - "Велес Капитал"

Риски развития постепенного ослабления российской валюты пока остаются актуальными, особенно с учетом ожидаемых новых санкций ЕС и США, ближайшие сопротивления для валютных пар находятся на уровнях 93,6 руб./$1, 101,5 руб./EUR1 и 12,95 руб. за юань, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Ограничивать потенциальные продажи в рубле при этом, скорее всего, будет налоговый февральский период, ЦБ РФ также представит доклад о денежно-кредитной политике, отмечает эксперт.

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