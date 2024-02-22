S&P 500, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 5010-5050п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 5010-5050 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Накануне S&P 500 отскочил от 20-дневной скользящей средней, что является позитивным знаком. Склонность к росту сохраняется, но при покупках на текущих уровнях по-прежнему следует проявлять разумную осторожность ввиду наличия дивергенции по индикатору RSI и риска формирования "двойной вершины". Падение ниже 4920 пунктов подтвердит этот паттерн, что может привести к переходу инициативы "медведям", - отмечает эксперт в обзоре.

"В макроэкономическом календаре на день запланирован ряд значимых релизов. Перед открытием основной сессии выйдет еженедельная статистика числа обращений за пособием по безработице. В начале торговой сессии будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в производстве и сфере услуг от S&P Global и статистика по продажам на вторичном рынке недвижимости за январь. Индексы деловой активности позволят оценить состояние экономики в феврале до выхода официальной статистики. Наиболее интересным моментом отчетов S&P Global будет комментарий о том, наблюдается ли повышение цен, связанное с логистикой и проблемами в морских перевозках, - указывает Парамонов. - В отношении вторичного рынка консенсус-прогноз предполагает некоторое восстановление после достижения в декабре прошлого года минимального уровня с 2010 года. В январе текущего года, как и в декабре прошлого года, наблюдалось снижение ставок по ипотеке, основной преграды для активизации рынка, однако наметившееся охлаждение финансовых условий не поддержало продажи в декабре. К тому же в феврале отмечается новый виток ставок по ипотеке. Кроме того, в течение дня произойдет размещение 30-летних казначейских индексируемых облигаций. На наш взгляд, амплитуда колебаний расширится в первой половине торгов в связи с макроэкономическими релизами и влиянием позитива от отчета NVIDIA Corp.. Предполагаем среднюю внутридневную волатильность при положительном балансе рисков".

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