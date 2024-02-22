"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив "префов" Транснефти

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив привилегированных акций "Транснефти" после дробления, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"21 февраля Мосбиржа возобновила торги привилегированными акциями "Транснефти" после проведения сплита. Дробление акций производилось в соотношении 100:1, то есть стоимость одной бумаги снизилась в 100 раз, а их общее количество увеличилось в 100 раз, но капитализация осталась неизменной. В первый день торгов после сплита ценные бумаги торговались в широком диапазоне: от верхней границы на уровне 1688 рублей до нижней в размере 1518 рублей. В итоге акции закрыли день на отметке 1583,5 рубля, снизившись на 5,1%. В среднесрочной перспективе "новые" акции "Транснефти" выглядят позитивно. В отличие от нефтяных компаний доходы "Транснефти" в меньшей степени привязаны к волатильным ценам на нефть и больше зависят от объемов и тарифов за прокачку черного золота по трубам компании".

Кроме того, на взгляд экспертов, компания может выплатить от 170 до 175 рублей на акцию дивидендами летом 2024 года, а потенциальное снижение ключевой ставки Банком России может позитивно сказаться на котировках привилегированных акций "Транснефти".

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