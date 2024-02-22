Рубль в ходе дневных торгов слабеет к доллару и евро в ожидании новых антироссийских санкций

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро укрепляются на Московской бирже днем в четверг; рубль слабеет к бивалютной корзине в последний рабочий день укороченной недели в ожидании известий о содержании новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 92,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,41 руб./EUR1, подорожав на 41,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,75 копейки, до 96,16 руб. Курс китайского юаня подрос на 1,05 копейки - до 12,8 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к основным валютам днем в четверг в ожидании известий о содержании новых антироссийских санкций, которые должны поступить завтра. Текущая неделя выдалась укороченной, и в пятницу, 23 февраля, Московская биржа не будет проводить торги в валютной секции из-за общенационального выходного дня.

22 и 26 февраля 2024 года, в четверг и понедельник, торги проводятся на всех рынках в стандартном режиме.

Вашингтон планирует в пятницу опубликовать новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник вечером по московскому времени советник Белого дома по коммуникации по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби. "Мы опубликуем крупный пакет санкций на этой неделе в пятницу", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщили официальные органы Бельгии, председательствующей в Совете ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц. Он добавил, что ЕС также введет меры в отношении оборонного и военно-технического секторов.

"Всю прошедшую неделю курс доллара к рублю торговался в узком диапазоне 92,25-92,65. В окончании недели на рынке появились негативные настроения, возможно, связанные с неопределенностью вводимых 23-24 февраля санкций США и Евросоюза. Это привело к локальному росту курса доллара до значения 93,25. Прогнозировать поведение валюты в начале следующее недели, с учетом политической обстановки, затруднительно. Если в планируемых санкциях не будет ничего экстраординарного, то на курс валют будет оказывать влияние окончание календарного месяца, и курс доллара может несколько снизиться", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке директор казначейства Инбанка Сергей Черняков.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 91,5-93 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Новостные риски предстоящих выходных и короткая торговая неделя настраивают на сохранение нервозности у спекулятивных участников, но доллар останется в диапазоне 91,5-93 руб./$1 - повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, естественное перед налоговыми выплатами 28 февраля, по моему мнению, способно нивелировать всплески давления на рубль", - указывает эксперт в материале банка.

Торги валютной пары "доллар-рубль" могут завершиться в последний день короткой текущей рабочей недели в верхней половине диапазона 92-93 руб./$1 в отсутствие значимых новостей относительно состава новых санкций, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть слабо понижаются в четверг перед публикацией данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $82,96 за баррель, что на 0,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,15%, до $77,79 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 7,168 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго обнародует в 19:00 МСК. Они выходят на день позже обычного, поскольку понедельник в США был выходным.

Цены на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года. Трейдеры оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.