"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 19,28 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,8%, стоп-приказ: 16,69 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, фактором роста является дисконт между оценкой холдинга АФК "Система" и его дочерних структур.

"С технической точки зрения котировки в зоне ретеста уровня 17,532 руб. от 5 февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,69 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск 2,0", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Компания инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из различных секторов экономики.

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