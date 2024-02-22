"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Workday с целью $380

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Workday Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,1%, стоп-приказ: $277, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет в понедельник, 26 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,92 млрд и прибыли на акцию $1,47. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $277 риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,69", - отмечают эксперты "Финама".

Workday - американская облачная (в формате SaaS) компания, предлагающая финансовые управленческие, человеческие ресурсы и студенческие информационные системы.

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