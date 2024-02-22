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22 февраля 2024 года 14:26
Кривая доходности ОФЗ указывает на изменения ожиданий в отношении действий ЦБ - Freedom Finance Global
Кривая доходности ОФЗ указывает на изменения ожиданий в отношении действий ЦБ, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Минфин России разместил ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года и средневзвешенной доходностью 12,55% годовых на сумму 53,453 млрд руб. Спрос на выпуск почти вдвое превысил предложение, составив 99,92 млрд руб. Также состоялся аукцион по ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года, со средневзвешенной доходностью 12,39% годовых с предложением в объеме 10 млрд руб. Спрос на этот выпуск составил лишь 8,871 млрд руб., поэтому удалось разместить данные бонды на сумму 5,696 млрд руб. Низкий спрос на эти бумаги объясняется недостаточной доходностью и доступностью более выгодных предложений на долговом рынке", - отмечает эксперт. График доходности российских облигаций, по мнению Чернова, указывает на ее снижение для бумаг с дюрацией до семи лет и на рост для бондов с дюрацией от семи до 30 лет. Это сигнализирует об ожидании смягчения денежно-кредитной политики Банка России в перспективе до 2031-го и о неуверенности в шагах регулятора на долгосрочном горизонте, полагает аналитик. "В начале февраля кривая бескупонной доходности снижалась для бумаг сроком обращения до трех лет и повышалась у 30-летних облигаций, - напоминает стратег инвесткомпании. - Это стало реакцией на жесткую риторику главы Банка России по итогам заседания 16 февраля. На этом фоне участники рынка начали закладывать в прогнозы более длительный период жесткой монетарной политики в РФ и экономическую неопределенность на продолжительную перспективу". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ЦБ-АНАЛИТИКА
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