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22 февраля 2024 года 13:36
Ориентир для котировок нефти на следующей неделе - $84,04/барр. - "Велес Капитал"
Ориентиром для котировок нефти на следующей неделе выступает отметка $84,04/барр., считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Основным бычьим фактором для котировок нефти остается сохранение напряженности на Ближнем Востоке и, как следствие, рисков перебоев с поставками. Кроме того, оживление в покупках наблюдается на фондовом рынке Китая, что также может предвещать улучшение настроений во второй по величине экономике мира и, как следствие, в спросе на нефть. Котировки Brent продолжают смотреть в район пика текущего года $84,04", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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