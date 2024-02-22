Цена золота сохраняет шансы на тестирование отметки $2040 за унцию - "Финам"

Цена золота сохраняет шансы на тестирование отметки $2040 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Котировки золота в среду незначительно выросли на 0,09%. Пробить сопротивление в среду покупателям так и не удалось, и актив закрылся на отметке $2025,90/унц., в четверг рост возобновляется, - пишет эксперт. - Сильные фундаментальные новости для актива пока отсутствуют. Вышедшие вчера "минутки" ФРС ничего нового в общую картину не добавили. Президент Euro Pacific Capital Питер Шифф высказался вчера относительно дальнейших перспектив: независимо от того, насколько высокой будет инфляция в этом году, инвесторы не закладывают вероятность повышения ставки ФРС для ее снижения. Если инвесторы ошибутся, то фондовый рынок обрушится. Если они окажутся правы, то обрушится доллар, а золото взлетит вверх. Мы не на 100% согласны с г-ном Шиффом, так как нужно учитывать рыночные ожидания. Ведь если инвесторы окажутся правы, то это уже в рынке, а значит прямо "взлета" цен на золото может и не быть. Технически цена вновь подбирается к сопротивлению на отметке $2040 за унцию. Шансы на тестирование сегодня есть".

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