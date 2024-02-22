Нефть ищет повод для роста - БКС Экспресс

Нефть ищет повод для роста выше $83 за баррель марки Brent, уверенный пробой уровня может стать толчком для формирования восходящего импульса в район $87 за баррель, говорится в обзоре аналитика БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Коррекция в индексе доллара, умеренный рост крэк-спреда и сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывают поддержку котировкам, - указывает эксперт. - В четверг для трейдеров нефти особенно важными будут предварительные значения индексов PMI в производстве за февраль в Индии, Европе, США и Японии".

Также Покровский отмечает, что трейдерам стоит иметь ввиду следующий момент: в ближайшее время переработчики США начнут выходить из сезона ежегодного технического обслуживания и наращивать производство нефтепродуктов, что увеличит спрос.

В четверг ожидается выход отчет от EIA. Консенсус-прогноз предполагает рост на 3,87 млн баррелей. Итоговые значения могут стать триггером для цены, полагает аналитик.

"Техническая картина в нефти остается без изменений. Уверенный пробой уровня $83 за баррель станет толчком для формирования восходящего импульса в район $87, но желателен новостной триггер. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка в районе $76,8", - указывает Покровский в материале.

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