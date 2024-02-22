Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США и еврозоны:

- еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране;

- предварительные индексы PMI в США и еврозоне за февраль;

- продажи на вторичном рынке жилья США в январе.

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