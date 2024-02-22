Доходности ОФЗ, скорее всего, снизятся на несколько базисных пунктов в четверг - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, снизятся на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рынок ОФЗ завершил торги в среду почти без изменений. Этому способствовали успешные результаты аукционов - Минфин привлек почти 80 млрд руб., значительно ограничив размер премии. Вечером Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю с 13 по 19 февраля. Она замедлилась почти в два раза до 0,11% по сравнению с предыдущей неделей, когда цены выросли на 0,21%. В этих условиях доходности ОФЗ в четверг, скорее всего, снизятся на несколько базисных пунктов", - пишут эксперты инвестбанка в обзоре.

Курс рубля может остаться на уровне 92,55 руб./$1 в четверг, считают в SberCIB. С одной стороны, в преддверии длинных выходных вырастет спрос на иностранную валюту, а с другой - экспортеры могут увеличить ее предложение из-за предстоящих на следующей неделе налоговых платежей, отмечают аналитики.

"Нефть продолжает торговаться в узком диапазоне. Инвесторы ждут краткосрочного сокращения поставок нефти и дефицита нефтепродуктов. В четверг в центре внимания будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране и предварительные индексы PMI в еврозоне и США. По нашим прогнозам, цена нефти марки Brent в течение дня будет под давлением и к концу сессии будет находиться около $82 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

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