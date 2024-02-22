Курс рубля, скорее всего, пока останется в диапазоне 91,5-93 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 91,5-93 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Новостные риски предстоящих выходных и короткая торговая неделя настраивают на сохранение нервозности у спекулятивных участников, но доллар останется в диапазоне 91,5-93 руб./$1 - повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, естественное перед налоговыми выплатам 28 февраля, по моему мнению, способно нивелировать всплески давления на рубль", - указывает эксперт в материале банка.

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