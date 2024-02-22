Акции Мечела, вероятно, краткосрочно останутся под давлением - SberCIB

Акции "Мечела", вероятно, останутся под давлением в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик SberCIB Investment Research Дмитрий Макаров.

"Более низкие, чем ожидалось, показатели в опубликованных эмитентом результатах за 2П23 по МСФО и операционных результатах за 4К23 вызвали негативную реакцию рынка. Исходя из отчета, дивиденд по привилегированным акциям "Мечела" за 2023 год может составить 32 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 9%. Однако мы считаем, что компания предпочтет направить средства на погашение долга и увеличение капзатрат для восстановления добычи угля. Отсутствие дивидендов может стать еще одним негативным событием для бумаг эмитента, и в краткосрочной перспективе они, по нашему мнению, останутся под давлением", - пишет эксперт в обзоре.

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