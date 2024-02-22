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22 февраля 2024 года 09:38

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% годовых на заседании 16 февраля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,1%, в то время как Nasdaq опустился по итогам третьей сессии подряд (на 0,3%). Протокол январского заседания Федеральной резервной системы выявил сохраняющуюся обеспокоенность относительно инфляции. Большинство руководителей Федрезерва больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении. Они отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и хотели бы более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%, говорится в протоколе.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают в 30% возможность уменьшения стоимости заимствований Федрезервом в мае и в 80% в июне. Теперь они ждут, что ФРС проведет всего четыре снижения ставки до конца текущего года. До январского заседания прогнозировалось шесть сокращений начиная с марта, отмечает MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг. Поддержку рынкам оказала, в том числе, позитивная динамика американского рынка акций. Хорошая отчетность Nvidia способствует подъему котировок акций представителей технологического сектора. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 2,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 0,8%, как и гонконгский Hang Seng. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК прибавил 0,3%. Банк Кореи в четверг оставил базовую ставку на уровне 3,5% годовых по итогам девятого заседания подряд. Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков. Руководство ЦБ сохранило прогноз роста ВВП страны в 2024 году на уровне 2,1%, инфляции - 2,6%, базовой инфляции - 2,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,04%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо повышаются утром в четверг. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,28 за баррель, что на 25 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты повысились в цене на 69 центов, до $83,03 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени также выросли на 25 центов (0,32%) и составили $78,16 за баррель. Накануне фьючерс подорожал на 87 центов, до $77,91 за баррель.

Нефть с начала года колеблется в довольно узком диапазоне и сейчас торгуется у его верхней границы. Инвесторы оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 февраля выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,284 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,127 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,05% и составил 105,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 884,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,27%), "МТС-001P-20" (+0,26%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-10" (-0,73%), "РСХБ БО-09" (-0,45%) и "ВЭБ.РФ-21" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк разместил выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-26 объемом 11 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 13,8-13,9% годовых, а объем размещения планировался в размере "не менее 5 млрд рублей". Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,8% годовых, а объем размещения был увеличен до 11 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,53% годовых. Купоны квартальные.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместило выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,25 года серии 002P-03 объемом 7,5 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 18,3% годовых. Предусмотрены переменные квартальные купоны. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России плюс премия. Размер премии установлен на уровне 2,3% годовых. Значение ключевой ставки для 1-го купонного периода взято на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 13-й включительно значение будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. По его итогам объем размещения был увеличен с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установила объем размещения 3-летних облигаций серии 003P-10R с привязкой к ключевой ставке в размере 50 млрд рублей, 3-летних облигаций серии 003P-11R с привязкой к RUONIA - 20 млрд рублей. Компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по бондам серии 003P-10R на уровне 130 базисных пунктов, величину премии к RUONIA по облигациям серии 003P-11R - на уровне 140 базисных пунктов. Купоны по бондам серии 003P-10R будут ежемесячными, серии 003P-11R - квартальными. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ХК "Новотранс" планирует 5 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 15,59% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при прохождении теста.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 9-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 12,56% годовых. РЖД разместили бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависят от доходности ОФЗ и рассчитываются как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 41-44-го купонов облигаций серии А30 в размере 14,05% годовых. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 10,51% годовых. По бумагам 5 марта предстоит исполнение оферты. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года, предусмотрена ежегодная амортизация последние три года обращения.

ООО "Сейф-финанс" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 16,5% годовых. Компания разместила дебютный 2-летний выпуск облигаций на 700 млн рублей в апреле 2023 года по ставке квартального купона 11,5% годовых до оферты с исполнением 5 марта 2024 года.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 9 млн 423 тыс. 210 облигаций серии 001Р-05 по цене 100% от номинала, или 94,2% эмиссии. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона составляет 6,85% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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